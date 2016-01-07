Рим, 8 января, 2016, 01:50 — ИА Регнум. Одна из ячеек террористическая организации «Аль-Каида» («Аль-Каида в Исламском Магрибе») распространила 7 января видео с угрозами терактов в Риме, Мадриде и Неаполе, сообщает агентство Europa Press.

Основатель и бывший лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен

На 13-минутной видеозаписи члены террористической группировки в Мали обещают осуществить теракты на территории Италии и Испании. Уточняется, что среди боевиков есть гражданин Испании родом из Мелильи (анклав на севере Африки, граница с Марокко) по имени Абу аль-Нур аль-Андалуси. Ранее он покинул Испанию, как и еще около 130 человек, которые уехали в страны Азии и Африки, чтобы присоединиться к радикальным исламистам.

«Аль-Каида в исламском Магрибе» (АКИМ) — ячейка запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида». Она базируется в Алжире и действует в странах Северной Африки. Организация взяла на себя ответственность за теракт в отеле Radisson Blu в столице Мали Бамако 20 ноября 2015 года. Жертвами нападения стали 20 человек, в том числе шестеро граждан РФ.