Париж, 8 января, 2016, 00:44 — ИА Регнум. Во Франции во время отработки сложного трюка погиб основатель акробатической группы Flying Frenchies, 32-летний французский канатоходец Танкред Меле, говорится в сообщении на странице коллектива в Facebook.

Facebook.com Танкред Меле

Меле работал вместе с коллективом над новым номером на воздушном шаре. Неожиданно шар оторвался от крепления и поднялся вверх. Канатоходец погиб, сорвавшись с 30-метровой высоты.

Танкред Меле — канатоходец, бейсджампер, он занимался различными видами воздушного спорта и альпинизмом. Специализация группы Flying Frenchies — хождение по канату на большой высоте.