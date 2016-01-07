Коломбо, Шри-Ланка, 7 января, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Ситуация на глобальных фондовых, валютных и товарных рынках очень серьезная и напоминает экономический кризис 2008 года. Об этом американский финансист Джордж Сорос сообщил в четверг, 7 января, на проходящем в Шри-Ланке экономическом форуме, передает Bloomberg.

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Китай сталкивается с определенными проблемами, пытаясь найти новую модель роста, и девальвация его валюты оказывает существенного негативное влияние на мировые финансовые рынки, заявил Сорос. По его словам, в современном развивающемся мире возвращение к положительным процентным ставкам будет серьезной проблемой, поэтому инвесторам следует быть предельно осторожными.

Весь мир с замиранием следит за тем, как Китай пытается перейти от производства и инвестиций в сторону потребление товаров и услуг. «У Китая есть серьезные проблемы в этой корректировке», — считает финансист.

Сорос уже не в первый раз сравнивает текущую ситуация с финансовым кризисом 2008 года. Так выступая в Вашингтоне в 2011 году, он заявил о том, что порожденный Грецией европейский долговой кризис гораздо серьезнее, чем был в 2008 году.