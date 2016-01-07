Москва, 7 января, 2016, 12:29 — ИА Регнум.

Московские правоохранители разыскивают хулиганов, которые вечером 6 января пытались ослепить пилотов двух рейсов с помощью лазера. Об этом сегодня, 7 января, сообщает LifeNews.

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Сообщается, что сперва злоумышленники пытались ослепить пилотов борта ATR 72, следовавшего маршрутом № 282 из Воронежа во Внуково. В тот момент, когда самолет заходил на посадку, в кабину стал светить лазерный луч.

Спустя некоторое время злоумышленники пытались ослепить пилотов рейса № 806 из Милана, который выполнял «Боинг 737−800».

Никто из пилотов не пострадали и оба самолета совершили удачную посадку.

Теперь московская полиция проводит проверку по факту происшествия. По предварительным данным хулиганы находились на крыше одного из многоэтажных зданий на территории Новой Москвы.

Последний подобный случай в Москве был зарегистрирован в ноябре 2015 года. Злоумышленники пытались ослепить пилотов трех гражданских пассажирских самолетов.