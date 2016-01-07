Москва, 7 января, 2016, 10:51 — ИА Регнум. В Москве гостиница «Swissotel Красные Холмы» прекратили прием заявок на бронирование и продажу номеров с 30 декабря в связи с постановлением правительства РФ, вводящем ограничения на работу турецких компаний в России, сообщает РБК.

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По данным издания, оказание услуг гостиницы, которой владеет турецкий холдинг Enka, приостановлено. Директор по связям с общественностью Swissotel Hotel & Resorts по европейскому региону Ева-Мария Панцер уточнила, что временно перестали оказывать услуги отель, ресторан и бары, а также служба кейтеринга.

«Сейчас мы пытаемся прояснить у властей влияние экономических санкций на нашу деятельность», — сказала Панцер. В московском офисе компании Enka получить комментарий 6 января не удалось.

Напомним, 30 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на определенные виды деятельности на территории России для турецких компаний. В список, в частности, попала деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября турецкий истребитель F16 сбил российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против террористической организации «Исламское государство».

Атака была произведена, несмотря на то, что самолет Су-24, по заявлению Москвы, находился в километре от границы Турции. Один из летчиков погиб, второму удалось спастись. Отношения между Россией и Турцией после этого инцидента резко обострились.