Москва, 7 января, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Российскую экономику ожидает сокращение реального ВВП в 2016 году на 0,7%, говорится в новом докладе Всемирного банка (ВБ) «Глобальные экономические перспективы».

Цитата из т/ф «Приключения Буратино». реж Леонид Нечаев. СССР. 1975 В ожидании

ПО оценкам экспертов ВБ, за 2015 год спад достиг 3,8% ВВП, а подъемом рецессия сменится в 2017 году — рост составит 1,3 ВВП. По сравнению с прогнозом июня прошлого года, оценки Банка по России ухудшились на 1,1% за 2015 год, 1,4% за 2016 год и 1,2% за 2017 год.

Аналитики отметили, что «экономическая активность будет тормозиться устойчиво низкими ценами на нефть и международными санкциями». Кроме того, инвестиции будет сдерживать слабое доверие инвесторов и высокие процентные ставки.

Что касается нефти, в 2015 году цены в среднем для сортов Dubai, Brent и WTI рухнули на 46,5%. В 2016 году ожидается снижение еще на 8,5%, а в 2017—2018 годах — пост на 7,2%.

Экономический рост в мире в целом ВБ оценивает по итогам 2015 года в 2,4%. В текущем году он ожидает ускорения темпов роста до 2,9%, а в будущем — до 3,1%.