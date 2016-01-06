Ереван, 6 января, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Партия многоцелевых легких фронтовых истребителей четвертого поколения МиГ-29 и один транспортный вертолет Ми-8 поступят на российскую авиабазу Эребуни в Армении в 2016 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны России.

Пресс-служба Южного военного округа МиГ-29

«Во второй половине 2016 года в российскую авиационную базу Эребуни, дислоцирующуюся в Республике Армения, прибудет новая партия многоцелевых легких фронтовых истребителей четвертого поколения МиГ-29 и один транспортный вертолет Ми-8», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после новогодних праздников инженерно-технический состав соединения начнет готовить на аэродроме специально оборудованные стоянки для авиационной новой техники, в том числе специальные сборно-разборные модули для хранения самолетов и вертолетов.

«Самолеты МиГ-29, поставляемые в российскую авиационную военную базу после капитального ремонта, надежно защищают воздушные рубежи республики Армения в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ и регулярно выполняют учебно-тренировочные полеты», — говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на российскую авиационную военную базу «Эребуни» в Армении, поступила очередная партия вертолетов. 6 единиц современных боевых ударных Ми-24П и транспортных Ми-8МТ вертолетов армейской авиации были доставлены с военного аэродрома в Краснодарском крае в конце декабря 2015 года.

Российская авиабаза ЮВО, дислоцированная на аэродроме Эребуни в Ереване, сформирована в 1995 году. В ноябре 1998 года на базу из России были передислоцированы многоцелевые истребители МиГ-29.