Ереван, 7 января, 2016, 09:34 — ИА Регнум. 2016 год Армения встретила сильнейшим снегопадом. По данным синоптиков за 2 дня — 31 декабря и 1 января выпала месячная норма осадков. Коммунальные службы, хоть и рапортовали о круглосуточной очистке улиц Еревана от снега, жители столицы так и не заметили работу городских властей. В социальных сетях появились фотографии, на которых люди катались на лыжах на центральных улицах Еревана. Самой популярной у жителей столицы стала шутка о том, что район Нор-Норк Еревана (самый возвышенный район столицы Армении) провозгласил независимость.

facebook.com пользователь Мигран Погосян На проспекте Маштоца в Ереване

Вероятно, в сообщение об очистке снега поверил только министр образования Армении Армен Ашотян, который сломал ногу 2 января. Пресс-секретарь министра отказался сообщить, где произошел инцидент. На вопрос, не винит ли министр городские власти за то, что, несмотря на снегопад, они долго не убирали улицы от снега, Еганян заявил: «Мы не знаем, где произошел случай. Ноги и летом ломают и зимой, в любое время года…».

Армен Ашотян также не говорит о месте, где он сломал ногу. Известно только, что он и мэр Еревана Тарон Маркарян являются друзьями. После трехдневного молчания, к вопросам уборки снега в Ереване все-таки обратился и сам градоначальник Тарон Маркарян. Он, в частности, отметил, что в ночь с 1-го на 2-е января лично следил за ходом работ. Он отметил некоторые трудности в связи с обильными осадками, однако констатировал, что благодаря слаженной работе коммунальных служб в столице непроходимых улиц нет.

Городские власти утверждают, что работы по очистке улиц и дворов от снега ведутся с 30 декабря. Подобные утверждения делает и министерство транспорта Армении, которое ответственно за межгосударственные и межреспубликанские дороги. Каждый день пресс-служба министерства распространяет сообщение следующего содержания: «С целью обеспечения безопасного движения дорожные строители круглосуточно осуществляют на автомобильных дорогах работы по очистке и обработке солью, песком». Однако несмотря на это, другой высокопоставленный чиновник — спикер парламента Галуст Саакян застрял на одной из магистралей страны. Спасателям потребовалась примерно час, чтобы вызволить Саакяна и его кортеж из снежного плена.

В наступившем году успела «отличится» и полиция Армении. В новогоднюю ночь члены политической инициативы «Новая Армения» попытались установить на площади Свободы в Ереване новогоднюю елку, но эта попытка закончилась столкновениями с сотрудниками полиции. До сих пор непонятно, почему полицейские так неадекватно отреагировали на безобидную затею оппозиционеров.

Тогда приводу в полицейский участок подверглись пятеро активистов движения. Один из них — Геворк Сафарян впоследствии был взят под стражу. Против Сафаряна жалобу выдвинул командир 4-й роты специального отряда полиции Гегам Хачатрян. Как утверждает представитель интересов Сафаряна, первым жалобу по поводу насилия со стороны Хачатряна представил Геворк Сафарян, однако той жалобе еще не был дан ход.

3 января суд в Ереване принял решение о двухмесячном аресте члена оппозиционного движения, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Сафаряну грозит до пяти лет лишения свободы. По словам адвоката арестованного, основанием для ареста суд посчитал тот факт, что Сафарян также является обвиняемым по другому делу — о подготовке массовых беспорядков 24 апреля, а также то обстоятельство, что он может помешать следствию.

Еще одна сторонница «Новой Армении» Сюзи Геворкян была подвергнута нападению и избиению 5 января. В сообщении оппозиционной инициативы отмечается, что «двое крепких мужчин средних лет преследовали Сюзи Геворкян, а затем, повалив ее на землю, избили ее, нанося удары по лицу и разным частям тела». «Нападавшие удалились лишь после того, как на крики молодой девушки о помощи стали подходить люди», — отмечается в сообщении. По данным «Новой Армении», во время избиения нападавшие говорили: «Мы же тебе говорили, чтобы ты держалась подальше. Почему ты не послушалась?»

Отмечается, что Сюзи Геворкян является одной из тех молодых людей, которые, проживая за рубежом, прибыли в Армению для того, чтобы на референдуме 6 декабря поддержать движение «Нет», и продолжают поддерживать движение против фальсификации референдума.

«Новая Армения» напоминает, что 14 августа 2015 года на Сюзи Геворкян напали по тому же сценарию, избили ее и угрожали ей, требуя, чтобы она держалась подальше от движения «Учредительное собрание», которое сейчас входит в объединение «Новая Армения». «Новая Армения» считает, что как случай с Геворком Сафаряном, так и последний инцидент с Сюзи Геворкян свидетельствуют о том, что «опьяненные результатами сфальсифицированного референдума власти считают, что уже могут открыто и цинично преступать закон и все моральные нормы с целью как можно скорее освободиться от всех сил и индивидуумов, которые оспаривают итоги референдума и противятся установлению однопартийной системы». Арест Сафаряна и избиение Сюзи Геворгян осудила также парламентская оппозиционная партия «Армянский национальный конгресс» (АНК). АНК выступила с заявлением, в котором призвала власти незамедлительно отпустить активиста «Новой Армении».

В праздничные дни в Армении резко возросло количество заболеваний вирусом свиного гриппа H1N1. По официальным данным, количество заболевших достигло 27. Об этом на совещании в правительстве 5 января заявил министр здравоохранения Армен Мурадян. Из-за осложнений, связанных с гриппом, были зарегистрированы также случаи с летальным исходом. По словам министра, несмотря на то, что есть увеличение числа острых респираторных заболеваний, пока еще рано говорить об эпидемии. Министр заявил, что в больницах есть все необходимые ресурсы и медикаменты, одновременно призвав граждан не заниматься самолечением, а обращаться к врачу при симптомах заболевания.

Между тем, по сообщениям армянской прессы в больницах в праздничные дни образовались очереди. По словам представителя одного из медицинских центров Еревана, очереди в больницах обусловлены в основном тем, что в праздничные дни не работают поликлиники.

Ранее Минздрав призвал поликлиники установить дежурства на период праздников в связи с ростом числа острых респираторных заболеваний. 5 января корреспонденту Радио Азатутюн так и не удалось найти в городе открытую поликлинику.

6 января Армянская апостольская церковь отмечала праздник Святого Рождества Христова.

Утром в армянских церквях в Армении и по всему миру отслужили Рождественскую литургию и совершили церемонию освящения воды.

Накануне вечером в церквях была отслужена литургия Рождественского Сочельника и была провозглашена Благая Весть о Святом Рождестве.

Президент Армении Серж Саргсян присутствовал на литургии Рождественского Сочельника, отслуженной в церкви Сурб Саргис в Ереване.

По сложившейся традиции, после службы сочельника верующие уносят с собой в дома зажженные в церкви свечи и лампады для освещения дома и подготовки к празднику Рождества Христова.

6 января Католикос всех армян Гарегин Второй отслужил Рождественскую литургию в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

После рождественской литургии совершается Водоосвящение, которое символизирует крещение Христа в реке Иордан. Вода освящается Библией, крестом и миром. Люди приветствуют друг друга словами «Христос родился и явился! Благословенно явление Христово!». После освящения воду раздают присутствующим.

Только Армянская церковь сохранила древний обычай празднования Рождества Христова и Крещения в один день под общим названием Богоявления. Другие церкви празднуют Рождество Христово 25 декабря или 7 января, а Крещение — 6 или 19 января.

7 января в армянских церквях служат литургию поминовения усопших, совершается обряд панихиды для успокоения душ почивших.

Ну, а завершилась новогодняя неделя перестрелкой в одном из ресторанов Армении. В результате перестрелки в ресторане «Мусалер» в Армавирской области Армении, один человек погиб, еще один доставлен в больницу с огнестрельным ранением. Как сообщили в полиции, в результате перестрелки огнестрельные ранения получили 22-летний Арам Карапетян и 35-летний Армен Хлгатян. Арам Карапетян скончался до того, как его доставили в больницу. Армен Хлгатян, который является главой поселковой администрации деревни Тароник с ранением в левое бедро доставлен в больницу.