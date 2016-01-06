Вашингтон, 6 января, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Доходы террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) от реализации «черного золота» сократились на 30% в результате авиаударов международной коалиции, возглавляемой США. Об этом сообщил сегодня, 6 января, официальный представитель командования международной коалиции полковник Стив Уоррен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«С начала нашей операции их доходы сократились от нефти на 30%, — цитирует Уоррена «Коммерсантъ». — По нашим оценкам, их нефтедобыча уменьшилась с 45 000 баррелей в день до 34 000».

Официальный представитель командования международной коалиции также сообщил, что силам коалиции удалось уничтожить в декабре около 2500 боевиков.