Ульяновск, 6 января, 2016, 17:44 — ИА Регнум. В Ульяновской области создают «Симбирскую академию чтения и литературного творчества». Проект начнет работать на базе Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени С.Т.Аксакова. Согласно разработанной концепции, проект призван сделать учреждение коммуникативной площадкой для различных творческих объединений, юных писателей, начинающих поэтов, иллюстраторов детских книг и других творчески мыслящих ульяновцев, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе областного правительства.

Афанасий Куликов. Изба-читальня. 1925

Глава региона Сергей Морозов обсудил план реализации проекта с директором учреждения Татьяной Кичиной.

«Мы планируем превратить библиотеку в академию литературного творчества, где будут реализовываться творческие проекты, тематические конкурсные программы, призванные пробудить у детей любовь к чтению, в планах активное привлечение детской и подростковой аудитории к исследованию культурного наследия родного края, работа с техническими новинками, помогающими развить интерес к литературе и слову», — рассказала руководитель библиотеки.

Данная инициатива станет продолжением деятельности в рамках культурно-просветительского развития региона, которому в 2015 году присвоено звание Литературный флагман страны, а также креативный город ЮНЕСКО.

Как отметила министр искусства и культурной политики Татьяна Ившина, для реализации проекта по поручению губернатора в 2016 году будут выделены средства на разработку технического задания проекта реконструкции здания Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества имени С.Т.Аксакова.