Рига, 6 января, 2016, 16:57 — ИА Регнум. 5 января в США суд признал гражданина Латвии Дениса Чаловского виновным в киберпреступлениях и приговорил его к 20,5 месяцам тюрьмы. Чаловский, который уже провел этот срок под арестом, может быть свободен, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Чаловский признал свою вину в соучастии в создании компьютерного вируса Gozi, заразившего более миллиона компьютеров по всему миру. В суде он принес извинения за свои действия, заявив, что принял участие в создании компьютерного вируса Gozi, чтобы подзаработать во время экономического кризиса. За свою работу Чаловский, которого в СМИ назвали «Имантским хакрером», получил 1000 долларов.

По словам адвоката Дэвида Бертрана, Чаловский, скорее всего, вернется в Латвию в течение недели.

Напомним, Чаловский был задержан в Риге и арестован 4 декабря 2012 года. Он провел под арестом десять месяцев, после чего был выпущен на свободу, однако снова задержан в начале февраля 2015-го для выдачи властям США. Обвинение требовало приговорить Чаловского к двум годам тюрьмы.