Бразилиа, 6 января, 2016, 16:53 — ИА Регнум. В январе 2016 года правительство Бразилии огласит пакет мер содействия возрождения экономики. В то же время, власти страны не собираются отказываться от фискальных программ и сокращения бюджетного финансирования по ряду направлений. В качестве приоритета объявлено строительство, в том числе, социального жилья. Именно в этом секторе в 2016 году было наибольшее количество сокращений рабочих мест. Дополнительные средства планируется вложить в строительство жилья для малообеспеченных семей, сообщает Prensa Latina.

Jônatas Cunha

Очевидно, что таким путем президент страны Дилма Руссефф надеется пресечь дальнейшее развитие процедуры импичмента. В настоящее время Бразилия переживает наихудший период экономического развития. Как ранее сообщало ИА REGNUM, темп роста официальной инфляции, которая рассчитывается по Национальному расширенному индексу потребительских цен (IPCA), достиг в ушедшем году в Бразилии двузначного числа и намного превысил верхнюю границу (6,5%). По расчетам Центробанка (ЦБ) Бразилии, в 2015 году инфляция составила 10,8%. Эти данные указаны в квартальном отчете, распространенном ЦБ, передает Agencia Brasil.

«В начале 2016 года произойдет формирование специальной парламентской комиссии нижней палаты, в которую войдут представители всех парламентских фракций и перед которой Дилме Руссефф предстоит выступить десять раз, защищаясь против выдвигаемых обвинений в фальсификации данных государственной статистики в 2014 году с целью скрыть дефицит бюджета. Затем специальная комиссия проведет пять заседаний, по результатам которых должна будет вынести заключение по представленной президентом информации. Через два дня после того, как комиссия объявит о своем заключении, целесообразность начала процесса импичмента будет вынесена на голосование нижней палаты парламента, где для ее одобрения и передачи вопроса в Сенат требуется поддержка двух третей из 513 голосов депутатов, а именно 342 голоса», — комментирует InfoLatam.