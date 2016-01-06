Оренбург, 6 января, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Сотрудники компании «Оренбургские авиалинии» обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи сохранить предприятие и не оставить людей без работы. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы в Оренбурге», работники оренбургской авиакомпании написали письмо главе государства, в котором сообщили, что более 2500 сотрудников под угрозой увольнения.

orenair.ru Персонал компании «Оренбургские авиалинии»

Авторы письма отметили, что с 1 июня 2016 года авиакомпания прекратит свое существование. Оренбургское предприятие ликвидируется без предложения и предоставления рабочих мест сотрудникам.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Всем коллективом просим Вас, помогите нам сохранить достояние (гордость) нашей области, помогите не остаться на улице без работы. Просим Вас, спасти градообразующее предприятия АО «Оренбургские авиалинии», — говорится в обращении.

Напомним, что год назад оренбургская авиакомпания «ORENAIR» заявила о необходимости оптимизации штатной численности компания в связи с падением объемов чартерных перевозок и избытком воздушных судов. Изначально предполагалось сокращение более 600 человек.

В середине января 2014 года губернатор Юрий Берг встретился с руководством «Оренбургских авиалиний». Речь шла о минимизации последствий возможного сокращения сотрудников компании.

«Очевидно, что сокращение не будет столь масштабным, как заявлялось ранее. Стоит отметить, что в число специалистов, попадающих под возможное высвобождение, входят 105 пенсионеров. Когда будет ясно точное количество высвобождающихся людей, глава региона планирует обсудить пути решения проблемы с министром транспорта РФ», — отметили в январе 2014 года в пресс-службе главы Оренбуржья.

Добавим, что на 23 декабря 2015 года уровень безработицы в Оренбургской области составил 1,51%, что на 0,32% больше, чем ровно год назад. Численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости на 23 декабря 2015 года составила 15 686 человек, на 23 декабря 2014 года — 12 652 человек.