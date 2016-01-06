Вильнюс, 6 января, 2016, 15:13 — ИА Регнум. В Сейме Литвы 7 января состоится интерактивное образовательное мероприятие «13 января. Чему мы можем поучиться?», организуемое Литовской военной академией им. генерала Йонаса Жемайтиса. По случаю 25-летия с момента обретения независимости уже в 6-й раз курсантам 3-го курса академии будет предоставлена возможность принять самостоятельное решение об обороне комплекса Дворца Сейма и сформировать свой взгляд и понимание о том, чем может быть полезен опыт событий 1991 года для будущих офицеров, сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 января, в пресс-службе Сейма Литвы.

newsbalt.ru Литовский Сейм

«Курсанты во время мероприятия представят свои подготовленные планы обороны Дворца Сейма согласно ситуациям 1991 года и 2016 года. Потом они выслушают сообщения бывших защитников парламента, комментарии своих руководителей. Ожидается, что будущие защитники государства глубже воспримут и исторические, и военные, и духовные аспекты тех дней», — сообщили в Сейме Литвы.

Напомним, в 2015 году в Литве вышло сразу несколько брошюр с правилами поведения населения в условиях боевых действий. Был разработан план массовой эвакуации населения во время нападения. С формулировкой «из-за угрозы нападения России» в Литве была возвращена воинская повинность.