Калуга, 6 января, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Десятки калужан с детьми приняли 5 января участие в городском конкурсе карнавальных костюмов, посвященном Новому году, в Центральном парке культуры и отдыха Калуги.

Фото Сергея Гришунова

Как сообщили 6 января корреспонденту ИА REGNUM в городской управе, на карнавале были представлены и герои сказок, и символы наступившего года — теплолюбивые обезьянки, и, конечно, зимние персонажи — снежные королевы, деды морозы, снеговики.

Не осталась в стороне и актуальная для 2016 года тема кино. Так, группа поклонников комедийного жанра подарила публике встречу с любимыми киноперсонажами: Бывалым, Балбесом и Трусом, похитившими девушку Нину.

Были и такие, кто «превратил» своего ребенка в новогоднюю елочку, а кто-то даже придумал совсем уж диковинный наряд под названием «Калужский троллейбус».

Маскарадные костюмы участники карнавала делали сами. Костюм снеговика, например, был изготовлен из одноразовых пластиковых стаканчиков. Друг с другом стаканы скрепили степлером. По той же технологии был сделан головной убор снеговика и пуговицы к его костюму, где за материал взяли одноразовые пластиковые тарелки. В карнавале приняли участие 42 киноперсонажа. Каждый из них получил от организаторов памятный подарок

Среди участников веселого мероприятия обозначились завсегдатаи. Это те, кто ранее был замечен организаторами и на параде колясок на День города, и на новогоднем конкурсе «Чудо-сани». Именно такие активные горожане целыми семьями стараются сделать жизнь в Калуге ярче и разнообразнее.