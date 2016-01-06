Кострома, 6 января, 2016, 14:57 — ИА Регнум. В Костроме в ночь с 6 на 7 января 2016 года по заявке Костромской Епархии будут организованы два дополнительных автобусных рейса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, автобусы отправятся в 2:00 от Богоявленско-Анастасиина собора.

Павел Ищенко ИА REGNUM Богоявленский собор – кафедральный собор Костромской епархии Русской православной церкви

Первый маршрут проследует от улицы Симановского по улице Пятницкой, Советской, Кинешемскому шоссе, улицам Индустриальной и Жилой в микрорайон Давыдовский-2. Второй автобус от улицы Симановского отправится на Пятницкую, Князева, проспект Мира, улицу Пушкина до микрорайона Якиманиха. Проезд по указанным маршрутам будет бесплатным.

Праздничное рождественское богослужение в Богоявленско-Анастасиином соборе, которое начнется 6 января в 23.30, возглавит епископ Костромской и Галичский Ферапонт, передает портал K1NEWS.RU. В это же время начнутся службы во всех костромских храмах.

Также 6 января в преддверии Рождества в библиотеках Костромы для детей и их родителей проходят праздничные мероприятия, игровые программы, конкурсы и мастер-классы. В городской детско-юношеской библиотеке пройдет день мультфильмов «Новогодний мульт-экспресс», основной темой которого стали новогодние и рождественские чудеса. В библиотеке № 5 в микрорайоне Якиманиха проводится игра «Поле чудес», где участники могут продемонстрировать свое знание сказки Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». В библиотеке № 15 на улице Самоковской организован мастер-класс по изготовлению оригами «Все начинается с бумажного листа», где участников учат делать различные поделки из бумаги.