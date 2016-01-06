Анкара, 6 января, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу не объяснил, что он имел в виду под «президентской формой правления». Об этом заявил лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу во время выступления в парламенте.

Шедевры политического арта. Джон Хартфилд. Фотомонтажный антифашистский плакат. Гитлер точит ножи, готовясь зарезать французского петуха. Глава МИД Франции Жорж Бонне: «Не бойтесь. Гитлер — вегетарианец». Май 1939 года

«Давутоглу не раскрыл подробности новой президентской системы», — отметил представитель оппозиции по итогам после встречи с главой правительства.

Кылычдароглу и Давутоглу обсуждали ряд вопросов, в том числе и проект новой Конституции. Близкие к правительству издания расценили эту встречу как консенсус по вопросу перехода на президентскую систему правления.

Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели раскритиковал стремление президента Турции перейти на президентскую форму правления. Он заявил, что «турецкий народ никогда не подарит миру второго Адольфа Гитлера», имея в виду диктаторские амбиции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые напоминают идеи немецкого фюрера.

Ранее Эрдоган заявил, что переход с парламентской на президентскую систему правления позволит сохранить централизованное государство, приведя в качестве примера гитлеровскую Германию. Президент сделал такое сравнение, отвечая на вопрос о том, может ли быть принята президентская система без изменения унитарной структуры страны.

Кстати, лидер ПНД считает, что премьер-министр Турции Давутоглу не хочет лоббировать переход на президентскую систему, однако Эрдоган оказывает на него сильнейшее давление. По словам Бахчели, стремясь изменить Конституцию, Эрдоган и Давутоглу пытаются скрыть свои истинные намерения.

ИА «Джихан» (CIHAN), специально для ИА REGNUM