Медведев изменил перечень внутренних водных путей
Москва, 6 января, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Распоряжение об изменении перечня внутренних водных путей России подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, распоряжением внесены дополнения в перечень, которые, в частности, обусловлены планируемым изменением границ акватории морского порта Сабетта в части включения в состав дополнительного участка акватории «Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения», вследствие чего возникла необходимость изменения северной границы Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей России. Среди причин внесения изменений — создание независимого от Литвы судоходного пути по российской территории (по р. Скирвите (р. Северная) и Камышовой отмели в Куршском заливе) при следовании судов из пунктов, расположенных в бассейне реки Неман в другие пункты Калининградской области; необходимость обеспечения безопасности судоходства от города Зеленоградска до государственной границы протяжённостью 35 км; необходимость обеспечения судоходности устьевого участка реки Вуокса во исполнение поручения президента.
Кроме того, из перечня исключены некоторые внутренние водные пути.
Предполагается, что принятые решения позволят морским судам подходить к строящемуся Арктическому терминалу круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения морского порта Сабетта без оформления необходимых разрешений и согласований, требуемых при заходе судов под иностранными флагами на внутренние водные пути России; возобновить деятельность речного порта Советск (Калининградская область); обеспечить свободный проход из Куршского залива в реку Неман судов рыбопромыслового флота, а также судов пограничной, таможенной, гидрографической служб и судов Минобороны России между различными пунктами, расположенными на территории Калининградской области; обеспечить безопасность судоходства на судовом ходу реки Тростянка и создать условия развития водного туризма с базой отстоя спортивных и парусных судов в городе Зеленоградске; обеспечить проход судов из реки Вуокса в Ладожское озеро и безопасность судоходства на судовом ходу реки Вуокса, создать условия для развития водного туризма.