Москва, 6 января, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Распоряжение об изменении перечня внутренних водных путей России подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, распоряжением внесены дополнения в перечень, которые, в частности, обусловлены планируемым изменением границ акватории морского порта Сабетта в части включения в состав дополнительного участка акватории «Арктический терминал круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения», вследствие чего возникла необходимость изменения северной границы Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей России. Среди причин внесения изменений — создание независимого от Литвы судоходного пути по российской территории (по р. Скирвите (р. Северная) и Камышовой отмели в Куршском заливе) при следовании судов из пунктов, расположенных в бассейне реки Неман в другие пункты Калининградской области; необходимость обеспечения безопасности судоходства от города Зеленоградска до государственной границы протяжённостью 35 км; необходимость обеспечения судоходности устьевого участка реки Вуокса во исполнение поручения президента.

sabettaport.ru Арктический морской порт Сабетта

Кроме того, из перечня исключены некоторые внутренние водные пути.

Предполагается, что принятые решения позволят морским судам подходить к строящемуся Арктическому терминалу круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения морского порта Сабетта без оформления необходимых разрешений и согласований, требуемых при заходе судов под иностранными флагами на внутренние водные пути России; возобновить деятельность речного порта Советск (Калининградская область); обеспечить свободный проход из Куршского залива в реку Неман судов рыбопромыслового флота, а также судов пограничной, таможенной, гидрографической служб и судов Минобороны России между различными пунктами, расположенными на территории Калининградской области; обеспечить безопасность судоходства на судовом ходу реки Тростянка и создать условия развития водного туризма с базой отстоя спортивных и парусных судов в городе Зеленоградске; обеспечить проход судов из реки Вуокса в Ладожское озеро и безопасность судоходства на судовом ходу реки Вуокса, создать условия для развития водного туризма.