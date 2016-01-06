Магас, 6 января, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Мобильные библиотеки появились на улицах города Магаса. Такой подарок для горожан и гостей республики сделала мэрия ингушской столицы к Новому году, сообщили ИА REGNUM 5 января в пресс-службе администрации города.

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Первая такая библиотека уже установлена на площади «Алания». В электронной базе библиотеки размещены QR-коды, содержащие ссылки на электронные библиотеки для чтения книг с использованием смартфона или планшета. Здесь же каждый сможет, прочитать любимую книгу, выбрав ее на специальной полке. Среди более 300 книг, которые доступны горожанам, отечественная и зарубежная классическая литература, а также книги на ингушском языке.

По словам мэра города Магаса Беслана Цечоева, всего в городе будет установлено 10 электронных библиотек. Точками их размещения станут центральные скверы, аллеи и площади города.