Москва, 6 января, 2016, 20:17 — ИА Регнум.



Шайбы

«Адмирал» (Владивосток) — «Металлург» (Магнитогорск) 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

(1:0, 1:0, 0:0) «Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) 5:4 ОТ (1:1, 3:2, 0:1, 1:0)

ОТ (1:1, 3:2, 0:1, 1:0) «Металлург» (Новокузнецк) — «Трактор» (Челябинск) 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

(1:1, 0:0, 1:2) «Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

(0:0, 0:0, 2:1) «Северсталь» (Череповец) — ХК «Сочи» (Сочи) 3:2 Б (1:0,1:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Б (1:0,1:0, 0:2, 0:0, 1:0) «Витязь» (Московская область) — СКА (Санкт-Петербург) 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

(2:0, 0:2, 0:2) «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) 3:2 Б (0:0, 0:1,2:1, 0:0, 1:0)

Б (0:0, 0:1,2:1, 0:0, 1:0) ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

(3:0, 1:0, 0:0) «Слован» (Братислава, Словакия) — «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) 4: 2 (1:0, 1:1, 2:1)

(1:0, 1:1, 2:1) «Динамо» (Минск, Белоруссия) — «Лада» (Тольятти) 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) «Динамо» (Рига, Латвия) — «Медвешчак» (Загреб, Хорватия) 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

С таблицей розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ можно ознакомиться здесь.