Сеул, 6 января, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Южнокорейский информационный телеканал YTN снабдил новость об испытаниях водородной бомбы в КНДР кадрами с испытаний водородной бомбы РДС-6С, прошедших в СССР в 1953 году.

John Leszczynski Памятник одному из создателей первой советской водородной бомбы академику Андрею Сахарову

Видео эфира размещено на официальном канале YTN в YouTube. Ранее 6 января Центральное телевидение КНДР заявило об успешных испытаниях водородной бомбы, сообщение протранслировали и южнокорейские СМИ.

Подземные толчки магнитудой от 4,2 до 5,1 (по разным оценкам) были зафиксированы геологическими службами Южной Кореи и США в 9:30 по местному времени 6 января (3:30 мск). Эпицентр толчков находился на территории Северной Кореи в 49 км от полигона, на котором КНДР проводила ядерные испытания в 2006, 2009 и 2016 годах.

По данным северокорейских газет, испытание состоялось в 10:00 по местному времени. Оно не оказало негативного воздействия на экологическую обстановку.

Испытания водородной бомбы в КНДР осудили КНР, Южная Корея, Япония, Австралия, Великобритания, Франция.