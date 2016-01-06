Москва, 6 января, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро растут к рублю, свидетельствуют данные торгов 6 января.

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В ходе торгов на Московской бирже к 10:27 мск евро вырос к предыдущему закрытию на 33,80 копейки до 79,0600 рубля. Максимальная стоимость единой европейской валюты составила 79,15 рубля.

К этому времени биржевой курс доллара США увеличился на 35,70 копейки — до 73,6730 рубля. Американская валюта в ходе торгов достигала максимальной отметки в 73,7300 рубля.