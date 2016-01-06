Ракка, Сирия, 6 января, 2016, 08:51 — ИА Регнум. У террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) появилась секретная лаборатория по производству автомобилей с дистанционным управлением и аккумуляторов для ракет класса «земля — воздух», сообщает телеканал Sky News.

YouTube Новобранцы в тренировочном лагере ИГИЛ

По его данным, ракеты с тепловыми головками самонаведения смогут атаковать пассажирские и военные самолеты. Уточняется, что ученые, работающие в лаборатории в «столице» ИГ — Ракке, смогли преодолеть сложности с хранением и поддержанием в рабочем состоянии тепловой батареи — ключевого компонента боеголовки.

Таким образом, в строй могут быть введены тысячи ракет, которые правительства стран Запада списали как устаревшие. Кроме того, специалисты научно-исследовательского и опытно-конструкторского подразделения ИГ разработали «мобильные бомбы» — автомобили с дистанционным управлением.

На видео, показанном телеканалом Sky News, видно, что за рулем таких машин сидят манекены. Видеоматериалы были переданы бойцами «Сирийской свободной армии», которым удалось задержать одного из инструкторов, направлявшегося из Сирии в Турцию и далее в Европу.