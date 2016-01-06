Берлин, 6 января, 2016, 07:45 — ИА Регнум. Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Хайко Маас в интервью немецкому информационному агентству DPA заявил, что дискредитации всех беженцев без разбора после случаев нападения мужчин арабской внешности на женщин в Кельне допустить нельзя.

Фейерверк

По его словам, нельзя подозревать всех беженцев, даже если среди преступников были просители убежища. В настоящее время необходимо сделать все возможное для предотвращения подобных инцидентов — нужно привлечь преступников из Кельна к ответственности, вне зависимости от их происхождения. «В суде дело не зависит от того, откуда ты приехал, все зависит от твоего деяния», — подчеркнул министр.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с кёльнским обер-бургомистром Хенриеттой Рекер потребовала найти и наказать виновных со всей «жесткостью правового государства». Напомним, в новогоднюю ночь в Кельне около 90 граждан обратились в полицию с заявлениями о преступлениях, предположительно, совершенных мигрантами. Также зафиксирован один случай изнасилования.

В ночь с 31 декабря на 1 января на привокзальной площади крупнейшего города земли Северный Рейн — Вестфалия собрались порядка тысячи мужчин «арабской либо североафриканской внешности». Разделившись на группы, мужчины пускали в прохожих фейерверки, а затем стали нападать на оказавшихся рядом женщин: угрожали, грабили и домогались сексуально.