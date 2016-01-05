Варшава, 6 января, 2016, 02:45 — ИА Регнум. Две российские женщины, скончавшиеся в понедельник, 4 января, в туристическом автобусе на территории Лодзинского воеводства Польши, погибли от естественных причин. Данные патолого-анатомической экспертизы обнародовали в пресс-службе российского посольства в Польше, сообщает «КоммерсантЪ».

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По словам пресс-секретаря посольства РФ в Польше Валерии Пержинской, в обоих случаях причиной смерти стал оторвавшийся тромб, который закупорил артерии легких. В ведомстве отметили также, что все вопросы, связанные с транспортировкой тел в Санкт-Петербург, будут решаться в четверг, 7 января, поскольку в среду в Польше праздничный день.

Как сообщалось ранее, две российские туристки, следовавшие из Санкт-Петербурга в Прагу, скончались в автобусе на территории Польши. Сначала без сознания оказалась одна из пассажирок. Выехавшая на место происшествия бригада медиков не смогла спасти 57-летнюю женщину. Через полчаса после этого еще одна женщина в возрасте 65 лет упала в обморок и скончалась, не приходя в сознание.