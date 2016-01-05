Киев, 6 января, 2016, 02:19 — ИА Регнум. Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что в 2016 году в стране будет подготовлен иск против России в международный суд ООН. Украина обвинит Российскую Федерацию в нарушении конвенции ООН о поддержке терроризма, все доказательства для иска уже собраны, сообщил Петренко в интервью украинскому «5 каналу» во вторник, 5 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Глава ведомства не уточнил конкретных сроков обращения, однако отметил, что наступивший 2016 год будет связан в большим иском в международном суде ООН.

«Доказательства собраны. Мы сейчас завершаем процесс досудебной коммуникации с российской стороной и пойдем в суд», — заявил Петренко.