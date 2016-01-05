Каракас, 6 января, 2016, 01:45 — ИА Регнум. Новый глава парламента Венесуэлы Энри Рамос Аллюп в ходе первого заседания Национальной Ассамблеи заявил, что в течение «шести месяцев» будет разработан «мирный, демократический, конституционный способ, чтобы прекратить существование нынешнего правительства — во главе с Николасом Мадуро, сообщает EFE.

Joka Madruga Николас Мадуро после победы на президентских выборах в Венесуэле. Апрель 2013 года

Депутаты — сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинули в знак протеста первое заседание Национальной Ассамблеи Венесуэлы. По их словам, была нарушена повестка дня.

Депутат Нора Дельгадо отметила в интервью агентству Prensa Latina, что ее соратники готовы к новой борьбе, так как получившая в парламенте две трети голосов оппозиция, сумевшая поставить своего кандидата Энри Рамоса Аллюпа главой законодательного органа, будет постоянно нарушать правила ведения парламентских заседаний.

Соратник Норы Дельгадо, депутат Алоа Нуньес заявил журналистам, что Энри Рамос Аллюп должен был объявить об избрании секретариатов и законодательных комитетов. «Вместо этого оппозиция стала представлять свой план принятия законов на 2016 год, что является неприемлемым», — подчеркнул депутат, сообщает La Radio del Sur.

Покинувших здание парламента депутатов приветствовали представители общественности, которые еще утром обратились к населению с лозунгом: «Сторонники Чавеса — на улицу!», сообщает La Radio del Sur. Обстановка в столице Каракасе остается напряженной.