Минск, 5 января, 2016, 17:27 — ИА Регнум. В течение трёх лет в Белоруссии должна быть создана государственная система защиты и поддержки пожилых людей — такое распоряжение отдал 5 января президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в дом-интернат для ветеранов войны и труда в поселке Тресковщина Минского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Лукашенко — президент Республики Беларусь, во время посещения дома-интерната, 5 января 2016 года

По словам Лукашенко, систему социальной защиты пожилых людей власти Белоруссии «уже нащупали» и, поэтому, срок создания такой системы следует сократить с пяти до трёх лет. При этом руководитель постсоветской республики поставил вопрос о ренте, которая будет использована в процессе создания новой государственной системы.

«Наша задача — этих стариков обеспечить. Человек старость должен прожить так, как положено, — сказал Лукашенко. — Тем более, он может и радости не видел в этой жизни. А многие из них-то точно не видели — после войны все родились, тяжело было. Надо чтобы они хотя бы старость жили в нормальных условиях».

«Но у некоторых есть дети, — отметил Лукашенко, расписывая монетизацию гособеспечения достойной старости. — Он уходит к нам, мы его берём на обслуживание. У него остаётся собственность — квартира в основном. Он отдаёт или детям, или кому-то, если нет детей. Мы должны забирать стариков, с их согласия мы забираем эту собственность, передаём другим людям, в распоряжение государства, и надо провести ревизию. Надо провести ревизию, потому что очень много раньше — ну что, старикам, мы их забрали, они здесь живут, а квартиру они кому-то отдали. Какие-то «чёрные риелторы» появились. Странно! Этих риелторов надо отправить куда надо, на гособеспечение, только в другие формы содержания».

Отправить «чёрных риелторов» в места не столь отдалённые, по мнению Лукашенко, следует обязательно, а ревизию провести неотложно. «Это сделать надо неформально», — подчеркнул он, распорядившись привлечь к данной работе местные исполкомы.

Лукашенко и министр труда и социальной защиты Белоруссии Марианна Щёткина сошлись во мнении, что «частнику» заботу о стариках доверять нельзя и госструктуры лучше справятся с этой работой взамен на квартиры, полученные «не видевшими счастья» при СССР стариками. Чиновники также отметили необходимость проведения соответствующей разъяснительной работы с пенсионерами, до сих пор не отписавшими своё жильё «слугам народа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние 10 лет власти Белоруссии провели масштабную работу по отмене льгот и монетизации социальных услуг, предоставлявшихся при Советской власти бесплатно. Так, например, были отменены льготы на бесплатный проезд для студентов и школьников, появилось много платных услуг в госучреждениях образования и здравоохранения.

Вопрос отчуждения квартир престарелых в пользу государства обсуждается чиновниками Белоруссии не первый год, однако до сих пор предложения строителей «рыночного социализма» не вызвали массового энтузиазма у белорусов. В то же время договоры об уходе за пожилыми людьми, заключённые с фирмами, индивидуальными предпринимателями и физлицами не имеют гарантий передачи квартир, так как собственник квартиры вправе в любое время по своему усмотрению изменить договор или завещание.