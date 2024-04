Москва, 5 января, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Американская интернет-корпорация Google объяснила, почему сервис Google Translate стал переводить некоторые слова или словосочетания с украинского языка на русский довольно странным образом. Сегодня, 5 января, украинские СМИ сообщили, что, например, «Російська Федерація» Google Translate перевёл с украинского языка на русский как «Мордор». Русская фамилия «Лавров» с украинского переводится в сервисе как «Грустная лошадка».

Пресс-служба Google пояснила, что служба Translate руководствуется определёнными алгоритмами, которые иногда дают неправильные варианты перевода. Google Translate создаёт автоматический перевод, используя образцы из сотен миллионов документов, чтобы определить, какой вариант может быть наиболее правильным.

При этом в Google признали, что автоматический перевод — это сложная система, поскольку значения слов зависит от контекста. Ошибки переводов неизбежны, но компания старается исправлять их.

Стоит отметить, что подобный инцидент с Google Translate далеко не первый. К примеру, летом 2015 года словосочетание «Революція гідності» переводилось как «политический кризис на Украине».

Ранее, в 2010 году, в Google Translate при переводе фразы «USA is to blame, Russia is to blame, Obama is to blame, Medvedev is to blame» в окне перевода на русский язык появлялось «США не виноваты, Россия виновата, Обама не виноват, Медведев виноват.