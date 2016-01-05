Ставрополь, 5 января, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Снежные накаты стали причиной ограничения движения на трассе в Ставропольском крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

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5 января 2016 года в 11:50 минут было ограничено движение всех видов транспорта на автодороге: «Светлоград — Благодарный — Буденновск» на территории Петровского района.

Причиной ограничений стала нулевая видимость и снежные переметы на данном участке. В ГИБДД предложили объезд этого участка дороги по трассе «Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды».

В 13:30 движение транспорта на этом участке дороги было возобновлено.

Напомним, ограничения движения на трассах Ставрополья начались вместе со снегопадом 29 декабря 2015 года. Тогда закрывались участки трассы «Кавказ».

В настоящее время в крае установилась аномально холодная погода. С 1 по 5 января температура воздуха в крае опускается до минус 25 градусов по Цельсию.

Завтра синоптики обещают местами по краю осадки, ночью в отдельных пунктах сильный снег. Ветер днем западный с порывами до 15 м/с, минимальная температура воздуха ночью — 3º…-8º, максимальная днем — 2º…+3º.

На дорогах сохранится гололедица, снежный накат.