Эль-Кувейт, 5 января, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Государство Кувейт отозвало своего посла из Исламской Республики Иран после нападения персидских демонстрантов на дипломатическую миссию Саудовской Аравии в Тегеране. Об этом сегодня, 5 января, сообщает Associated Press.

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Представитель министерства иностранных дел Кувейта заявил, что его правительство считает нападение на саудовское посольство в Тегеране «вопиющим нарушением международных соглашений и норм, а также грубое несоблюдение международных обязательств Ирана по обеспечению безопасности дипломатических миссий и безопасности дипломатов на своей земле.

Напомним, после того, как в Саудовской Аравии 2 января казнили 47 человек, в числе которых был шиитский проповедник шейх Нимр ан-Нимр, в Тегеране было разгромлено саудовское посольство.

После этого Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Тегераном. Иранским дипломатам было предписано в 48 часов покинуть королевство. Вслед за Саудовской Аравией с Ираном разорвали дипотношения Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Судан (северный).