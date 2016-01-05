Поти, Грузия, 5 января, 2016, 13:27 — ИА Регнум. В грузинском порту Поти задержан турецкий корабль за сброс нефтепродуктов в Черное море. Об этом сегодня, 5 января, сообщает пресс-служба министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии.

imageshack.us Порт Поти.

Сообщается, что сотрудники Департамента природоохранного надзора, а также полиции Грузии выявили факт загрязнения окружающей среды в порту Поти. Капитан судна под флагом Турции должен будет выплатить денежный штраф в размере 65 тысяч лари (более $27 тысяч), а также возместить нанесенный окружающей среде ущерб.

При этом корабль сможет покинуть Поти только после уплаты штрафа и возмещения ущерба.