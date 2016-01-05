Москва, 5 января, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации года экологии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 января, об этом сообщает официальный сайт президента РФ.

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Глава государства также поручил образовать оргкомитет по проведению года экологии, председателем которого назначен глава администрации президента РФ Сергей Иванов. Правительству РФ поручается обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению года экологии.