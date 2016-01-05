Сочи, Краснодарский край, 5 января, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Пассажиры самолета, выполнявшего рейс Сочи — Москва, не смогли отправиться в российскую столицу вовремя. Рейс, вылет которого был запланирован на сегодня, 5 января, на 05:20 мск, задерживается до сих пор. Ориентировочно, в Москву пассажиры вылетят в 14:50. Именно это время значится на онлайн-табло аэропорта Сочи, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Причиной задержки самолета авиакомпании S7, летевшего в Домодедово, стало повреждение стойки шасси при обслуживании борта в аэропорту города-курорта, передает НТВ. По информации представитель управляющей компании «Базэл Аэро», на борту самолета находились 160 пассажиров и члены экипажа. Никто из них не пострадал.

В причинах происшествия разбирается специальная комиссия. Пассажиры самолета будут доставлены в Москву другим бортом.

Добавим, что похожий случай произошел летом прошлого года. Рейс в Уфу из-за повреждения самолета был задержан в аэропорту Сочи 18 июля. Воздушное судно авиакомпании «Трансаэро» задел автомобиль обслуживания. В Уфу должны были вылететь 138 пассажиров.