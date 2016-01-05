Иньчуань, Китай, 5 января, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В городе Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района Китайской Народной Республики неизвестный мужчина поджег переполненный пассажирами автобус. Об этом сегодня, 5 января, сообщает телеканал CCTV News.

vse42.ru Пожар в автобусе

Сообщается, что автобус был подожжен возле железнодорожной станции в Иньчуане. По меньшей мере 17 человек погибли, ещё 32 получили ранения.

Полиция ведет поиски подозреваемого в поджоге.