Москва, 5 января, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Глава МЧС Российской Федерации Владимир Пучков поставил пожарно-спасательным подразделениям и коммунальным службам задачу не расслабляться в преддверии Рождества. Об этом Пучков сообщил 4 января.

75.mchs.gov.ru Пожар зимой

«Расслабляться нельзя», — сказал Пучков. Он попросил спланировать дополнительные меры в преддверии Рождества с учетом суровых погодных условий, которые требуют дополнительных усилий всех оперативных служб.

Также он добавил, что все показатели работы ИЧС за первые дни 2016 года положительны. Пучков отметил, что российские граждане «лихо и весело» встретили Новый год. «В это время у нас было много работы. Но все профилактические мероприятия были выполнены. Каждый, кто нуждался в помощи, получал её от оперативных служб», — сказал глава ведомства.

В преддверии Рождества министр потребовал взять на особый контроль места массового пребывания людей, а также дороги и федеральные трассы. Подразделения МЧС должны оперативно реагировать на различные происшествия и оказать помощь, попавшим в беду.

Пучков напомнили, что с 20 декабря и до окончания новогодних каникул органы управления и подразделения МЧС работают в режиме повышенной готовности.

«Уверен, что эти праздники мы завершим на хорошей ноте», — сказал Пучков и в очередной раз призвал граждан России соблюдать на новогодних каникулах осторожность, внимательность и аккуратность.