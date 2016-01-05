Красноярск, 5 января, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Подводя итоги работы краевого парламента в 2015 году, можно сказать о том, что проделана большая работа. С начала года принято порядка 150 законов края. Более 15% принятых краевых законов являются полностью новыми, осуществляющими комплексное правовое регулирование того или иного вопроса жизни региона. Остальные вносят изменения в ранее принятые законы, по которым Красноярский край будет жить в наступающем, 2016 году.

Бурмистров А. В. Sobranie.info Депутаты Законодательного собрания Красноярского края на сессии

Штрафы для «паркозайцев»

Пожалуй, одним из самых заметных для жителей краевого центра итогов работы Заксобрания является рассмотрение во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в закон края «Об административных правонарушениях». Речь идет о штрафах для тех, кто отказывается оплачивать парковку.

Напомним, в первом чтении поправки в закон об административных правонарушениях были концептуально утверждены 15 октября. Тогда же парламентарии приняли проект постановления с перечнем рекомендаций, которые разработчикам необходимо было учесть ко второму чтению законопроекта. В частности, народные избранники настаивали на дифференцированном подходе к штрафной шкале. Горсовет и администрация Красноярска предлагали следующие размеры санкций для «паркозайцев»: для граждан — 1 тыс. рублей, для юридических лиц — 2 тыс. рублей. Депутаты краевого парламента в ответ предложили «штрафные поправки»: для граждан — в размере от 300 до 800 рублей, для юридических лиц — от 1 до 1,8 тыс. рублей.

Большинством голосов законопроект был принят. Известно, что штрафовать за неоплату парковок краснорцев начнут уже в январе 2016 года.

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Антикоррупционные поправки

Внесены изменения в уставный закон края «О выборах губернатора Красноярского края», которые вступят в силу в 2016 году. Как уточнили в региональном парламенте, изменения продиктованы федеральным законодательством и касаются сроков проведения досрочных выборов высшего должностного лица субъекта РФ.

В соответствии с изменениями, в случае досрочных выборов они будут проводиться в ближайшее второе воскресенье сентября после досрочного прекращения полномочий, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва — в день голосования на указанных выборах. Также сессия 24 декабря 2015 года приняла изменения, касающиеся повышения требований к лицам, замещающим должности государственной и муниципальной службы. Поддержано изменение в закон края «О противодействии коррупции в Красноярском крае», оно обязывает предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного на всех лиц, замещающих муниципальные должности, а не только на лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе.

Аналогичное изменение вносится в закон края «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о расходах». Также одобрены изменения в закон края «О статусе депутата Законодательного собрания Красноярского края». Устанавливается новое основание для досрочного прекращения полномочий депутата — непредставление или несвоевременное представление сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также соответствующих сведений о супруге и детях.

Все три закона сессия единогласно приняла в двух чтениях 24 декабря минувшего года.

Митинги, пикеты и шествия

В конце декабря в регионе во втором чтении был принят закон «Об отдельных вопросах проведения в Красноярском крае собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований», который ступит в силу также в 2016 году.

Авторы законопроекта свели воедино нормы, ранее прописанные в нескольких краевых законах. Новый закон регламентирует порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, использования специально отведенных мест для проведения этих акций, порядок пикетирования. Также определены места, где запрещается проведение публичных мероприятий в силу разных причин (речь идет об объектах жизнеобеспечения и связи, территориях медицинских и образовательных учреждений, остановках общественного транспорта и т. д.). Уточняется, что эти правовые нормы применялись в крае и раньше, только теперь они сведены в один документ.

В то же время закон содержит и ряд новелл. Во-первых, установлено минимально допустимое расстояние между лицами, осуществляющими одиночное пикетирование (50 метров). Во-вторых, перечень средств наглядной агитации, используемых участниками публичного мероприятия, проводимого на объектах транспортной инфраструктуры, дополнен плакатами, транспарантами и иными средствами наглядной агитации. Кроме того, эти средства должны соответствовать требованиям безопасности дорожного движения.

Особый статус

В текущем году вступит в силу долгожданный закон «Об административно-территориальных единицах с особым статусом».

Определение особого статуса актуально со времени вхождения в состав объединенного Красноярского Таймыра и Эвенкии. На федеральном уровне особенности правового положения бывших субъектов федерации не определены. И в данном случае Законодательное собрание совместно с правительством края реализовали право опережающего правового регулирования субъекта Федерации и разработали указанный закон.

В Заксобрании объяснили, что специальный статус предназначен для обеспечения социально-экономического развития административно-территориальных единиц с особым статусом, сохранения и развития национальной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территориях Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов. Их интересы обеспечиваются, в том числе, путем учета особого статуса данных районов в принимаемых органами государственной власти края нормативных правовых актах. Могут приниматься и нормативные правовые акты, действующие исключительно на территории Таймыра и Эвенкии. Предусмотрено создание при губернаторе края постоянно действующего совещательного органа — совета представителей Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов, определен его состав, компетенция.

В защиту обманутых дольщиков

24 декабря во втором чтении был принят проект закона «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края».

По словам председателя комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения Анатолия Матюшенко, одобряя законопроект, депутаты «вселяют надежду в обманутых дольщиков, многие из которых наконец-то отметят в своих квартирах долгожданное новоселье».

Как уточнили ИА REGNUM в региональном парламенте, право на получение социальной выплаты предлагается предоставить участникам строительства многоквартирного дома, создавшим в целях его достройки жилищно-строительный или иной потребительский кооператив, которому в установленном действующим законодательством о банкротстве порядке переданы права застройщика и незавершенный объект строительства. Также таким правом решено наделить участников строительства застройщика, не исполнившего свои обязательства по завершении строительства многоквартирного дома, которым заключено соглашение о переводе долга с другим юридическим лицом, принявшим на себя обязательство по достройке.

Размер кредита ограничен суммой 850 тысяч рублей. По предварительным расчетам, произведенным службой строительного надзора и жилищного контроля края, предельное количество граждан, которые обратятся за социальной выплатой, не будет превышать 926 человек.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в течение 2015 года краевой парламент принял множество важных и новых законов. Например, были введены налоговые каникулы для начинающих ИП, запрет на продажу алкоэнергетиков, Диксону присвоили статус населенного пункта воинской доблести.