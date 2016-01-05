Вашингтон, 5 января, 2016, 03:58 — ИА Регнум. У России нет никаких оснований для того, чтобы считать США угрозой своей национальной безопасности. Так прокомментировали в Пентагоне опубликованную Москвой новую редакцию Стратегии национальной безопасности РФ, сообщает AFP.

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Как сообщил журналистам пресс-секретарь Министерства обороны США Джефф Дэвис, несмотря на то, что между Москвой и Вашингтоном есть некоторые разногласия, «в корне неправильно смотреть на США как на угрозу России».

В Пентагоне отметили, что характеристика, данная Соединенным Штатам в подписанном президентом РФ Владимиром Путиным 31 декабря 2015 года документе, отражает ухудшение отношений между двумя странами. Как заявил представитель минобороны США, позиции Вашингтона и Москвы по поводу украинского и сирийского конфликта разнятся, но Соединенные штаты не ищут конфликта с Россией.

Напомним, президент США Барак Обама еще в сентябре 2014 года на заседании генассамблеи ООН обозначил три основные угрозы США и миру: вирус Эбола, Россия и терроризм в Сирии и Ираке. А в июле 2015 года высокопоставленный офицер США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Россия представляет наибольшую угрозу национальной безопасности США.

В утвержденной российским президентом новой редакции Стратегии национальной безопасности России говорится о вызовах, с которыми связано проведение Россией самостоятельной внешней и внутренней политики.

«Укрепление России происходит на фоне новых угроз национальной безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный характер. Проведение Российской Федерацией самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников, стремящихся сохранить свое доминирование в мировых делах. Реализуемая ими политика сдерживания России предусматривает оказание на нее политического, экономического, военного и информационного давления», — гласит 12 пункт Стратегии.