Ла-Пас, 4 января, 2016, 18:29 — ИА Регнум. «Для меня лист коки — это помощник в антиимпериалистической борьбе, здесь, на плоскогорье, я бы сказал — это пламя», — заявил президент Боливии Эво Моралес в ходе выступления в провинции Чапаре департамента Кочабамба, сообщает ABI.

Лист коки

Что имел в виду президент? Возможно, целительные свойства этого растения, которые помогают переносить горный климат и даже лечат некоторые заболевания, включая онкологические. Возможно, он имел в виду старинную индейскую легенду, согласно которой зло из коки сотворят пришлые, белые люди, сделавшие из нее источник смерти и наживы, но действия пришлых людей принесут горе им самим.

Боливия является третьим по величине производителем коки в мире, далее идут Колумбия и Перу. В отличие от этих двух стран, в Боливии 12 000 га объявлены законными для традиционных посевов и выращивания коки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, отношение к производству коки в Латинской Америке— тема весьма не однозначная. Особенно в Боливии, Колумбии и Перу. Производство коки не только традиционно, но и жизненно важно для коренного населения Боливии. Кока используется местным население как стимулирующее средство при трудных переходах, спасает их от недоедания, помогает преодолевать горную болезнь. Однако, с приходом европейцев, особенно в первые годы двадцатого века, производное от коки — кокаин предстал в ином обличье.

Как пишет известный исследователь андских стран Мигель Паласио, «кокаин стал известен как наркотическое вещество, употребление которого неизменно влечет за собой возникновение непреодолимой зависимости и тяжелые нарушения функций организма. Кокаин занял свое, особое место в ряду бед и трагедий, принесенных человечеству ХХ столетием. Не успела «белая смерть» заявить о себе, как во многих странах Европы и Америки ее объявили вредной для здоровья и запретили. Но эти запреты и робкие попытки бороться с культивированием и трафиком андской травки ни к чему не привели. Кокаин живет собственной жизнью, стремясь подчинить своей власти как можно больше человеческих тел и душ…»