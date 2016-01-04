Манама, 4 января, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Бахрейн разорвал дипломатические отношения с Ираном, последовав примеру Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

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«После трусливого нападения на наших братьев из посольства Саудовской Аравии в Тегеране и консульства в Мешхеде — которое представляет собой вопиющее нарушение международного права — мы не можем более принимать у себя иранских дипломатов и замалчивать этот инцидент», — говорится в официальном заявлении МИД Бахрейна.

Власти крошечного королевства предоставили посольству ИРИ 48 часов на эвакуацию персонала. По словам министр информационного политики Бахрейна Исы аль-Хаммади, жесткая реакция Манамы обусловлена тем, что Тегеран позволил мятежной толпе штурмовать саудовское посольство.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лига арабских государств осудили Иран, позабыв о том, что причиной протестов в Тегеране и Мешхеде послужила казнь (2 января 2016 года) Саудовской Аравией шиитского проповедника Нимра аль-Нимра.

Ранее Манама неоднократно обвиняла Тегеран в поддержке бахрейнских шиитов, которые находятся в оппозиции к правящему в стране суннитскому режиму, передает британская ВВС.