В Латвии уже начали готовиться ко «Дню Waffen SS»
Рига, 4 января, 2016, 16:58 — ИА Регнум. В Рижскую думу уже в январе поданы заявки на проведение мероприятий 16 марта 2016 года — в день легионеров, сообщил представитель самоуправления Угис Видаускис, пишет портал Vesti.lv.
Организация «В поддержку национальных воинов» подала заявку на проведение собрания у памятника Свободы с 7.00 до 13.00. В этом мероприятии, предположительно, примут участие около 30 человек. В качестве цели указано «напомнить о проходивших 16 марта 1944 года боях Латышского легиона и разъяснять историю Латвии и Латышского легиона во время Второй мировой войны заинтересованных прохожим».
Латвийский антинацистский комитет планирует провести собрание/пикет на площади у памятника Свободы с 9.00 до 15.00. В этом мероприятии, предположительно, примут участие около 100 человек. В заявке комитет указал, что «собрание посвящено памяти жертв «Waffen SS» и разъяснению опасности оправдания преступлений «Waffen SS».
Лимбажское отделение организации «Daugavas Vanagi» 16 марта с 11.00 до 13.00 планирует провести шествие от Домского собора к памятнику Свободы. Цель организации — возложение цветов в памятнику Свободы. В этом мероприятии примут участие около 100 человек.
Заявки на упомянутые мероприятия поданы в соответствии с законом, но еще не рассмотрены, пояснил Видаускис. Исполнительный директор Риги Юрис Радзевичс, как обычно, сделает это за десять дней до запланированных мероприятий, до этого проконсультировавшись с правоохранительными органами и встретившись с организаторами. В случае необходимости самоуправление попробует принять компромиссное решение в интересах всех заявителей, чтобы обеспечить гарантированную Конституцией Латвийской республики свободу собраний с соблюдением правил общественного порядка и безопасности, указал Видаускис.
«Закон не предусматривает выдачу разрешений на проведение собраний, шествий и пикетов, однако в данном случае очевидно, что мероприятия перекрываются по времени. Данную проблему самоуправление решит путем переговоров с организаторами», — отметил представитель думы.
Напомним, в 2015 году в самоуправление были поданы заявки на организацию мероприятий с аналогичными целями.