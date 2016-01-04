Рига, 4 января, 2016, 16:58 — ИА Регнум. В Рижскую думу уже в январе поданы заявки на проведение мероприятий 16 марта 2016 года — в день легионеров, сообщил представитель самоуправления Угис Видаускис, пишет портал Vesti.lv.

Латышский добровольческий легион СС. Рига, Домская площадь. 18 ноября 1943 года

Организация «В поддержку национальных воинов» подала заявку на проведение собрания у памятника Свободы с 7.00 до 13.00. В этом мероприятии, предположительно, примут участие около 30 человек. В качестве цели указано «напомнить о проходивших 16 марта 1944 года боях Латышского легиона и разъяснять историю Латвии и Латышского легиона во время Второй мировой войны заинтересованных прохожим».

Латвийский антинацистский комитет планирует провести собрание/пикет на площади у памятника Свободы с 9.00 до 15.00. В этом мероприятии, предположительно, примут участие около 100 человек. В заявке комитет указал, что «собрание посвящено памяти жертв «Waffen SS» и разъяснению опасности оправдания преступлений «Waffen SS».

Лимбажское отделение организации «Daugavas Vanagi» 16 марта с 11.00 до 13.00 планирует провести шествие от Домского собора к памятнику Свободы. Цель организации — возложение цветов в памятнику Свободы. В этом мероприятии примут участие около 100 человек.

Заявки на упомянутые мероприятия поданы в соответствии с законом, но еще не рассмотрены, пояснил Видаускис. Исполнительный директор Риги Юрис Радзевичс, как обычно, сделает это за десять дней до запланированных мероприятий, до этого проконсультировавшись с правоохранительными органами и встретившись с организаторами. В случае необходимости самоуправление попробует принять компромиссное решение в интересах всех заявителей, чтобы обеспечить гарантированную Конституцией Латвийской республики свободу собраний с соблюдением правил общественного порядка и безопасности, указал Видаускис.

«Закон не предусматривает выдачу разрешений на проведение собраний, шествий и пикетов, однако в данном случае очевидно, что мероприятия перекрываются по времени. Данную проблему самоуправление решит путем переговоров с организаторами», — отметил представитель думы.

Напомним, в 2015 году в самоуправление были поданы заявки на организацию мероприятий с аналогичными целями.