Москва, 4 января, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Российская компания ООО «Газпром экспорт» уведомила о прекращении покупки туркменского природного голубого топлива с января 2016 года, сообщила пресс-служба госконцерна «Туркменгаз».

David Stanley Караван. Балканабат. Туркмения

«В основе такого решения лежит изменившаяся конъюнктура на международном газовом рынке, а также отдельные экономические и финансовые вопросы, возникшие у «Газпром экспорта», — отметили в пресс-службе.

Государственный концерн «Туркменгаз» готов к проведению переговоров с ООО «Газпром экспорт» по широкому комплексу вопросов, связанных с хозяйственными связями между двумя экономическими субъектами.