Москва, 4 января, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Владимир Путин подписал Указ «О советнике президента Российской Федерации», сообщается на сайте Кремля.

www.cctld.ru Советник президента РФ Герман Клименко

«Назначить Клименко Германа Сергеевича советником президента Российской Федерации», — говорится в официальном сообщении.

Справка:

Герман Сергевич Климеенко родился 7 декабря 1966 года в Москве.

В 1983—1988 гг. учился в Военном инженерном Краснознамённом институте им. А. Ф. Можайского (ВИКИ, Санкт-Петербург, Россия), системный программист.

В 1995 году окончил факультет переподготовки Высшей школы экономики, получив квалификацию экономиста.

В 1996—2000 гг. — управляющий филиалом Черемушки банка «Российский кредит».

В 2003 году был создан блог-хостинга Liveinternet, в 2005 — сервис статистики Liveinternet.

В 2000—2008 гг. был управляющим банка «Квота».

В август 2014 года возглавил совет директоров AllinOne Network.

В феврале 2015 года возглавил совет Института развития интернета.

22 декабря 2015 года президент России Владимир Путин обратился к Герману Клименко с предложением стать его советником по вопросам развития интернета.