Советником президента РФ назначен Герман Клименко
Москва, 4 января, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Владимир Путин подписал Указ «О советнике президента Российской Федерации», сообщается на сайте Кремля.
«Назначить Клименко Германа Сергеевича советником президента Российской Федерации», — говорится в официальном сообщении.
Справка:
Герман Сергевич Климеенко родился 7 декабря 1966 года в Москве.
В 1983—1988 гг. учился в Военном инженерном Краснознамённом институте им. А. Ф. Можайского (ВИКИ, Санкт-Петербург, Россия), системный программист.
В 1995 году окончил факультет переподготовки Высшей школы экономики, получив квалификацию экономиста.
В 1996—2000 гг. — управляющий филиалом Черемушки банка «Российский кредит».
В 2003 году был создан блог-хостинга Liveinternet, в 2005 — сервис статистики Liveinternet.
В 2000—2008 гг. был управляющим банка «Квота».
В август 2014 года возглавил совет директоров AllinOne Network.
В феврале 2015 года возглавил совет Института развития интернета.
22 декабря 2015 года президент России Владимир Путин обратился к Герману Клименко с предложением стать его советником по вопросам развития интернета.