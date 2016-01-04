Эр-Рияд, 4 января, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Разрыв отношений между Саудовской Аравией и Ираном повысил цена на нефть и золото. Об этом сообщает британская ВВС.

Al Jazeera English Хадж в Саудовской Аравии. 2010 год

Стоимость сырой нефти в США выросла более чем на 2% — до $37.81 за баррель, а цена на североморскую Brent поднялась на 3% — до $38.10, говорится в сообщении.

Казнь шиитского проповедника Нимра аль-Нимра также увеличила цены на золото — на 1%.

По итогам 2015 года доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти составили 608 млрд риалов ($162 млрд). Королевству так и не удалось достигнуть целевого показателя в 715 млрд риалов, передает South Texas News.

Ранее в Международном валютном фонде подсчитали, что дефицит бюджета королевства составит в конце 2015 года $130 млрд. Прогнозы на 2016 год не отличаются оптимизмом. Министерство финансов Саудовской Аравии ожидает роста валового внутреннего продукта на 3,4%. Что касается нефтяного сектора, то в этой сфере ожидается рост лишь на 3,06%.

Эр-Рияд вынужден экономить на инвестициях в IT-проекты. В 2016 году на эти цели потратят $224 млрд (840 млрд риалов), что на $5 млрд (20 млрд риалов) меньше, чем в прошлом году.