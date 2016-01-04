Манама, 4 января, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Королевство Бахрейн разорвало дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран и потребовало от иранских дипломатов в 48 часов покинуть страну. Ранее тоже самое сделала Саудовская Аравия. Об этом сегодня, 4 января, сообщает Бахрейнское государственное информационное агентство.

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Напомним, после казни 47 человек 2 января в Саудовской Аравии, среди которых был шиитский проповедник шейх Нимр ан-Нимр, в Тегеране разгромили саудовское посольство.

Затем высшее руководство Ирана резко осудило действия саудитов, а также пригрозило серьезными последствиями. В ответ на это Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Тегераном. Вслед за саудитами из-за отношения разорвал Бахрейн.

Стоит отметить, что большинство населения небольшого королевства Бахрейн исповедуют ислам шиитского толка, как и в Иране. В тоже время правящая королевская семья является суннитской и всегда ориентировалась на Саудовскую Аравию.

На территории королевства размещена главная оперативная база Пятого флота США в Джуффэйре, около Манамы.

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