Москва, 4 января, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Российская Федерация готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Саудовской Аравией и Исламской Республикой Иран. Об этом сегодня, 4 января, сообщают «Вести» со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве иностранных дел России.

Al Jazeera English Хадж в Саудовской Аравии. 2010 год

Отмечается, что Москву связывают добрые отношения с Тегераном и Эр-Риядом. «как друзья мы были бы готовы сыграть, если это потребуется, посредническую роль в рамках урегулирования имеющихся и вновь возникших противоречий между двумя этими странами», — подчеркнул источник.

Дипломат сообщил, что в контексте нахождения политического урегулирования сирийского кризиса Москве удалось создать так называемую венскую группу, участие в которой принимают Иран и Саудовская Аравия. На Смоленской площади надеются, что этот механизм продолжит свою активную работу в интересах политического урегулирования в Сирии

Также источник добавил, что российская сторона обладает кредитом доверия и от иранцев, и от саудитов. «Предложение есть уже давно, мы предлагали на российской территории провести такие встречи по инициативе министра иностранных дел РФ», — сообщил представитель МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января стало известно, что в Саудовской Аравии казнены 47 человек, в том числе шиитский проповедник шейх Нимр ан-Нимр, обвиненный в подстрекательстве к беспорядкам и терроризму.

После появления этой информации в Тегеране вспыхнула стихийная акция протеста, в ходе которой было разгромлено посольство Саудовской Аравии. Затем высшее руководство Ирана выступило с резким осуждением казни ан-Нимра.

После этого министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство разрывает дипломатические отношения с Исламской республикой. Дипмиссия Ирана должна в 48 часов покинуть пределы Саудовской Аравии.