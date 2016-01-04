Киев, 4 января, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Украина за 22 месяца смогла провести реформы, аналогичные тем, на которые Польша потратила 14 лет. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в традиционной программе «10 минут с премьер-министром», которая вышла в эфир 3 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Четырнадцать лет Польша проводила сложные реформы — такие же, которые мы провели за последние 22 месяца. И в результате этих реформ Польша не просто стала членом Европейского Союза, а одним из самых сильных членов ЕС с развитой экономикой. Это наш путь, и мы пройдем этот путь», — сказал украинский премьер.

Также Яценюк пообещал, что 2016 год станет «годом евроинтеграции» для Украины.

«Еще очень много работы впереди. Сложной, но правильной работы, для того, чтобы Украина стала членом Европейского Союза. Для того, чтобы наши граждане чувствовали себя как достойные члены большой европейской семьи. И это наша совместная работа. Совместная работа каждого гражданина страны. Совместная работа правительства и парламента. Совместная работа всей украинской нации, которая является европейской нацией. Потому что Украина — это Европа», — сказал Яценюк.

Напомним, ранее глава фракции «Блок Петра Порошенко» в парламенте Юрий Луценко заявил, что его политсила готова к переформатированию правительства. Сам же Яценюк сказал, что в случае смены главы правительства парламенту придется либо искать новую коалицию, либо идти на перевыборы.