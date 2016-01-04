Калуга, 4 января, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Полицейскими муниципального отдела МВД России «Бабынинский» задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в краже радиоуправляемого вертолета из дачного дома в деревне Кромино.

savepic.ru Задержан подозреваемый в краже радиоуправляемого вертолета.

Как сообщили 4 января корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, жительница Подмосковья, приехавшая на новогодние праздники на свою деревенскую дачу в Бабынинском районе обнаружила, что в ее отсутствие в доме побывал незваный гость, который унес с собой радиоуправляемый вертолет. Возбуждено уголовное дело.

Также по результатам проверки поступившей в полицию информации, в Калуге из подпольного казино изъято 10 единиц игровых автоматов.

По данным ведомства, накануне в Калужской области зарегистрировано 392 сообщения, из них — 20 о преступлениях. Раскрыто в течение дежурных суток 12 преступлений. Зарегистрировано: 1 факт грабежа, 14 краж чужого имущества.

На территории Калужской области за прошедшие сутки также произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 6 человек получили ранения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения привлечено к административной ответственности 20 водителей.