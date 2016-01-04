Санкт-Петербург, 4 января, 2016, 12:59 — ИА Регнум. На водоемах Петербурга продолжаются ЧП с людьми, вышедшими, вопреки запретам, на еще не сформировавшийся лед. Несколько любителей зимней рыбалки были эвакуированы из акватории Финского залива, двоих из них вытащили уже из воды.

78.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС дежурят на берегу Финского залива

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 3 января в Курортном районе около 15:00 под лед Финского залива провалился мужчина 1967 года рождения. «Прибывшие к месту спасатели на катере на воздушной подушке извлекли его из полыньи и передали подоспевшим сотрудникам скорой помощи с переохлаждением», — рассказали в ведомстве. Возвращаясь со спасенным на базу, сотрудники МЧС эвакуировали из опасной зоны и доставили на берег еще двоих рыбаков.

В это же время в районе Сестрорецка под лед Финского залива провалился еще один любитель зимнего лова, также 1967 года рождения. Этого рыбака вытащили из воды спасатели, вовремя подоспевшие на мотовездеходе. Медицинская помощь мужчине не понадобилась.

ГУ МЧС по Петербургу в очередной раз напоминает, что выход и выезд на неокрепший лед водоемов запрещен постановлением правительства Петербурга до 15 января 2016 года включительно, и призывает горожан и гостей Петербурга не подвергать свою жизнь реальной опасности. Нарушения этого запрета уже обернулись трагедиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 января группа молодых людей на внедорожнике выехала на лед Орловского карьера. В 20 метрах от берега машина провалилась в воду. Двое мужчин смогли выбраться из салона, а молодая женщина ушла на дно вместе с автомобилем. Ее тело пришлось доставать уже водолазам.

Ранее, 31 декабря ушедшего года, компания молодых людей выехала на автомобиле на лед Дудергофского канала, в месте его впадения в Финский залив. В пяти километрах от берега машина провалилась под лед. Четверым людям, к счастью, удалось выбраться из затонувшего автомобиля самостоятельно. Но на берег их доставили спасатели на катере на воздушной подушке.

В новогоднюю ночь возле дома № 70 по Английской набережной в центре Петербурга утонул пьяный мужчина, решивший искупаться в Неве. Его тело извлекли из воды водолазы. Той же ночью спасатели достали из Зимней канавки 35-летнего мужчину, который был госпитализирован с переохлаждением.

Напомним, почти весь декабрь в Петербурге стояла необычайно теплая погода. Лед на Неве стал формироваться только 29 декабря. За прошедшие морозные дни ледовый покров водоемов не успел сформироваться, что чревато для тех, кто нарушает запреты властей и рекомендации спасателей.

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Петербургу, государственная инспекция по маломерным судам проводит рейды на судне с воздушной подушкой, выявляя места отдыха граждан на водных объектах для проведения профилактической и разъяснительной работы. «Также организован ежедневный мониторинг береговой черты водных объектов с целью контроля за ледовой обстановкой, предотвращения выхода людей и выезда транспортных средств на неокрепший лед и проверки выставления знаков безопасности», — отметили в региональном главке МЧС.