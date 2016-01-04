Чебоксары, 4 января, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В столице Чувашии устранено повреждение на теплотрассе, в результате которого без тепла оставались 57 жилых домов, две школы и три детских сада, сообщили ИА REGNUM в ГКЧС республики. По данным мэрии Чебоксар, в зону отключения попали около 10 тыс. человек.

cap.ru Авария на теплотрассе. Фото с сайта администрации Чебоксар

Повреждение трубопровода теплотрассы произошло вечером 1 января по улице Шумилова. Подача тепла во время ремонтно-восстановительных работ осуществлялась по обратному трубопроводу.

«Высокая температура теплоносителя (более 120 градусов) и сильнейшее парение мешало аварийным бригадам приступить к работам. Тем не менее, в первой половине дня начато вскрытие теплотрассы для определения места и характера повреждения», — говорили в администрации Чебоксар.

Главный инженер ООО «Коммунальные технологии» Рафик Бухарин заявлял, что все виды работ будут завершены 2 января в 20:00 часов, приводят слова коммунальщика в мэрии Чебоксар. Однако авария была устранена к 23:00 часом, затем началась подача тепла в дома. В настоящее время теплоснабжение восстановлено.